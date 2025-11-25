Gioco spettacolare, punti e zone alte della classifica: l'anno d'oro di Bologna e Como

Insieme a Di Francesco, Sarri, Grosso e Pisacane (e quest'ultimo non sempre) sono gli unici a giocare con quattro difensori nel campionato del 3-5-2 (o 3-4-2-1). Italiano cerca la pressione individuale anche in zone alte del campo e predilige la ricerca immediata della verticalità, sfruttando molto le corsie esterne e riempiendo l'area con chi arriva da dietro. Non è un caso che siano già undici i marcatori dei rossoblù in campionato. Così come non stupisce la doppietta di Pobega a Udine. Il calcio di Fabregas è più sofisticato. Può lavorare molto sulle rotazioni in fase di prima costruzione ma non disdegna la ricerca della profondità, avvicinando i centrocampisti per dilatare le distanze e svuotare la metà campo per i palloni in verticale. Quando Nico Paz è libero di ricevere sulla trequarti, già girato verso la porta, sono dolori seri per gli avversari. A Torino si sono visti anche molti rinvii studiati da parte di Butez per gli esterni offensivi, oltre alla ricerca del terzo uomo con palla avanti, palla indietro e imbucata per l'inserimento in velocità.