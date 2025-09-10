Gianni Infantino fa visita a Milan, Inter e in Lega: "Incontri ricchi di spunti"

Il numero uno Fifa ha incontrato i vertici rossoneri e nerazzurri oltre al management della Serie A
Giornata milanese per il presidente della Fifa Gianni Infantino, che ha fatto visita alla sede della Lega Serie A e in quelle di Inter e Milan. È stato lo stesso numero 1 del calcio mondiale a documentare tutto sui suoi profili social. "Orgoglioso di essere stato il primo Presidente della Fifa a visitare la sede della Lega Calcio Serie A. Grazie al presidente Ezio Simonelli, all'Ad Luigi De Siervo e all'Head of Competitions della Lega Serie A Andrea Butti per l'ospitalità: è stato un incontro molto interessante e ricco di spunti", ha scritto sui social Infantino con tanto di foto insieme al presidente Simonelli.
Poi il presidente della Fifa si è fatto vedere anche a Casa Milan dove ha detto "è stato un piacere incontrare il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il Ceo Giorgio Furlani, per parlare di calcio, competizioni internazionali e di infrastrutture. E complimenti per il Museo: con uno sguardo sempre rivolto al futuro, siete riusciti a trovare il giusto posto per ogni giusta storia". Nel corso dell'incontro, come spiegato dalle stesso Infantino, si è parlato anche del futuro dello stadio di San Siro a pochi giorni da un importante voto in Comune.
Per chiudere la sua giornata milanese, Infantino ha fatto anche capolino anche in Viale della Liberazione, nella sede dell'Inter: "Mi hanno accolto dicendomi ‘benvenuto a casa’. Sono stato nella sede dell’Inter per parlare con il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, con il Vice Presidente e FIFA Legend Javier Zanetti, con il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci e con il Chief of Staff Massimiliano Catanese. Tanti gli argomenti affrontati, fra cui la salute dei calciatori, i calendari e il futuro del calcio".
