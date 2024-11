George Weah: "Scusa Milan ma tifo Juve, Timothy ha realizzato il mio sogno"

George Weah, 147 partite e 58 reti (e due scudetti vinti) col Milan tra il 1995 e il 2000, questa sera tiferà... Juve! "Da piccolo ero uno juventino incallito, stravedevo per Platini: non ho mai smesso di tifare bianconero" spiega l'ex attaccante liberiano, oggi attivo politicamente nel suo Paese, che ha anche guidato per sei anni. E poi, ovviamente, non bisogna dimenticare come il figlio Timothy giochi proprio agli ordini di Thiago Motta: "Si può dire che abbia realizzato il mio sogno sì. E pensare che di lui avevo parlato per il Milan, con Maldini. Ma la Juve è la squadra giusta per lui, al di là del mio tifo".