Genoa-Atalanta: Scalvini, gol da annullare... per una scarpa

LA CURIOSITà

Al 75' il difensore dei bergamaschi segna con una scarpa in mano: lunga review e rete annullata per fuorigioco. Ma era irregolare per un altro motivo...

© sportmediaset Non è stato un episodio decisivo, perché la rete è stata poi correttamente annullata per fuorigioco di Pasalic e l'Atalanta ha chiuso il match con le reti di Zappacosta e Bilal Touré nel finale (1-4). C'è però una curiosità che vale la pena analizzare. Stiamo parlando del gol di Scalvini al minuto 75, sul risultato di 2-1 per i nerazzurri. Il difensore di Gasperini segna tenendo una scarpa in mano e la mostra al pubblico durante l'esultanza. Si può fare? Il regolamento è chiarissimo: se la scarpa è stata persa accidentalmente sì.

Scorrendo le immagini dell'azione ci si accorge però di una scorrettezza: Scalvini esce in anticipo su Ekuban e, nel contrasto, evidentemente la scarpa sinistra gli si sfila parzialmente. A quel punto, il difensore nerazzurro si abbassa e se la toglie. E' questo l'episodio chiave: la scarpa è tolta volontariamente e, per la regola 4 (equipaggiamento dei calciatori), non si può fare. Al netto quindi del fuorigioco di Pasalic, peraltro non così chiaro, la rete avrebbe dovuto comunque essere annullata.