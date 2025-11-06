Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
L'APPELLO

Fontana: "Mi auguro che l'indagine su San Siro sia un atto dovuto"

Il presidente della Regione sull'indagine della Procura: "Mi auguro sia solo un atto dovuto, Milano ha la necessità di avere un nuovo stadio"

di Redazione
06 Nov 2025 - 09:38

Il futuro di San Siro è stato deciso, ma c'è ancora qualcosa che potrebbe rallentare ulteriormente i tempi di realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan. "Mi auguro che l'indagine della Procura sia un atto dovuto derivante dal fatto che qualcuno ha presentato un esposto e che la Procura faccia luce sulla situazione al più presto possibile perché già è una procedura complessa e difficile, è chiaro che se ci sono anche motivi di carattere giudiziario che rallentano il percorso diventa ancora più complicato e ancora più difficile", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando a Rtl dell'indagine per turbativa d'asta sulla compravendita del "Meazza".

San Siro è di Milan e Inter: il comunicato ufficiale

"Milano ha necessità di avere un nuovo stadio perché lo sport è cambiato, la società è cambiata e anche gli stadi sono cambiati: nella loro conformazione e nella loro fruizione sono delle realtà completamente diverse", ha aggiunto Fontana.

