Fontana: "Mi auguro che l'indagine su San Siro sia un atto dovuto"

Il futuro di San Siro è stato deciso, ma c'è ancora qualcosa che potrebbe rallentare ulteriormente i tempi di realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan. "Mi auguro che l'indagine della Procura sia un atto dovuto derivante dal fatto che qualcuno ha presentato un esposto e che la Procura faccia luce sulla situazione al più presto possibile perché già è una procedura complessa e difficile, è chiaro che se ci sono anche motivi di carattere giudiziario che rallentano il percorso diventa ancora più complicato e ancora più difficile", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando a Rtl dell'indagine per turbativa d'asta sulla compravendita del "Meazza".