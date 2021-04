Fiorentina, i tifosi caricano la squadra in vista della Juve: “Lottate da leoni”

FIORENTINA

Centinaia di supporter al Centro Astori per ricordare ai ragazzi di Iachini l’importanza della sfida con i bianconeri

“Un nemico da battere, una salvezza da raggiungere. Lottate da leoni o levatevi dai co***oni!”. La Fiorentina è alla vigilia di un esame di maturità, la sfida del Franchi contro la Juventus, che mette in palio punti salvezza, ma anche orgoglio e onore e i tifosi hanno voluto ricordarlo in massa ai ragazzi di Iachini. Centinaia di persone si sono date appuntamento al Centro Davide Astori per accogliere la squadra prima della rifinitura e incitarla a compiere l'impresa.

I viola, ancora in silenzio stampa e di nuovo in ritiro da ieri sera, sono reduci dal successo a Verona che ha un po' rasserenato l'ambiente, anche se la classifica resta delicata. Pezzella e compagni cercheranno di ritrovare la vittoria che in casa dove manca da febbraio e proveranno a riuscirci nel match da sempre più sentito.

Non a caso, oltre duecento tifosi si sono radunati nel pomeriggio davanti al centro sportivo 'Davide Astori', poco prima dell'inizio della rifinitura, per spronare la squadra a dare tutto. "Un nemico da abbattere, una salvezza da raggiungere: lottate da leoni o levatevi dai c.....ni" l'eloquente striscione sbandierato dal gruppo di sostenitori, che non ha mancato di lanciare cori per spronare i giocatori a onorare la maglia e a dare tutto sul campo per cercare di superare la Juventus (come è stato all'andata) e portare prima possibile in salvo la Fiorentina.

Insomma, anche se non saranno sugli spalti e se non mancano rabbia e preoccupazione per una stagione così deludente, i tifosi confermano il sostegno alla squadra. Contro i bianconeri, fra i quali mancherà per problemi fisici il grande ex Federico Chiesa, la Fiorentina si affiderà al suo giovane centravanti Dusan Vlahovic, 16 gol finora e a segno anche allo Stadium all'andata, e al 38enne Franck Ribery. L'assenza per squalifica di Bonaventura sarà colmata dal rilancio dal 1' di Castrovilli, mentre sulla fascia sinistra Biraghi e Venuti sono in ballottaggio per un posto.