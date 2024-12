Simonelli: "Risolte le incompatibilità, la diatriba sulla mia elezione un danno d'immagine per la Lega Serie A"

L'elezione di Ezio Maria Simonelli come nuovo presidente di Lega Serie A ha provocato la reazione del suo predecessore, Lorenzo Casini, che ha convocato un Consiglio di Lega per verificarne la totale autonomia e cioè del "non aver alcun rapporto a qualsiasi titolo con le società associate e o con gli azionisti di riferimento". Simonelli, parlando a La Repubblica, chiarisce tutto: "Ho già detto alle società che quel Consiglio di Lega è stato illegittimamente convocato. Non ci sarà nessun giudizio su candidati e indipendenza. Ho presentato l’autocertificazione come da Statuto, chi pensa io abbia mentito può denunciarmi, ma io so di aver certificato il vero". Anche perché, come da articolo 14, ha già proceduto a comunicare la sua indipendenza: "Ho risolto tutte le incompatibilità a monte, quelle vere e altre un po’ forzate. Ho troppo rispetto per la Lega e per chi mi ha eletto per fargli correre qualche rischio. È stato un sacrificio, di prestigio e anche economico. Ma amo il calcio, ho preso un impegno".