Ezio Maria Simonelli nuovo presidente della Lega Serie A

La Lega che eredita Simonelli da Casini peserà di più in seno al Consiglio federale della Figc, dopo l'approvazione del nuovo statuto che consegna a via Rosellini un consigliere in più (da 3 a 4) e il 30% del peso elettorale. La prossima sfida, anche in vista delle elezioni federali del 3 febbraio 2025, sarà unire una Lega che si è mostrata spaccata in molti degli ultimi momenti cruciali del dibattito politico sportivo. Non ultimo, proprio il nome che la Lega intenderà appoggiare nella corsa alla guida della Federcalcio nel prossimo quadriennio olimpico.