Lega Serie A, Simonelli lascia Mondadori

Ezio Maria Simonelli si è dimesso da "Sindaco effettivo" del Gruppo Mondadori. Lo rende noto lo stesso gruppo in una nota. "Simonelli ha motivato tale decisione in ragione della sua nomina, avvenuta il 20 dicembre scorso, a Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, che lo induce a rinunciare agli incarichi ricoperti in società riferibili al Gruppo Fininvest, in quanto gruppo di controllo del Monza Calcio". Un passaggio questo fondamentale per il rispetto dei requisiti di eleggibilità di Simonelli alla guida della Lega Serie A. Al suo posto Gruppo Mondadori rende noto che "Emilio Gatto, già membro del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. in qualità di Sindaco supplente, assume la carica di Sindaco effettivo della Società". Il Gruppo Mondadori "ringrazia Ezio Simonelli per il prezioso contributo, la competenza e la professionalità dimostrate nel ruolo di Sindaco effettivo".