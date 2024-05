E' il giorno che vale la Champions: Juve a un passo, Atalanta-Roma è una finale

SERIE A

Bianconeri sicuri al 99%, bergamaschi e giallorossi impegnati in uno scontro diretto decisivo

E' diventato il vero obiettivo stagionale di una squadra che ha in bacheca 36 scudetti (38 al lordo di Calciopoli). Un posto Champions è considerato un grande traguardo e verrà festeggiato con fanfare e tripudi di titoloni per confortare la tesi che Allegri abbia fatto il massimo con questa rosa. Se la Juventus batterà la Salernitana sarà nell'Europa che conta anche con l'avallo dell'aritmetica. Se poi vincerà la Coppa Italia il tecnico, considerato dagli ultrà come unico simbolo della vera juventinità, potrà sedersi al tavolo con la dirigenza e programmare il proprio futuro e quello di una squadra che in tre stagioni avrà conquistato un solo trofeo. D'altra parte con una rosa così... Chissà che gioia per i giocatori sentirsi dire certe cose. Roba da sprizzare entusiasmo da ogni poro.

Poi sarà tutto pronto per l'ennesima rivoluzione bianconera, con giocatori che se ne andranno e gli altri che arriveranno che, comunque, secondo l'allenatore e la stampa che lo ama, non saranno mai all'altezza di grandi traguardi e delle capacità della loro guida tecnica.

Dando per scontato il posto Champions per Inter, Milan, Juve e Bologna, resta da assegnare l'ultimo, quello che la posizione del ranking ci concede in questa stagione. Per uno strano scherzo del destino Atalanta e Roma, appaiate al quinto posto, si ritrovano di fronte in quello che assomiglia tantissimo a uno spareggio. De Rossi deve vincere assolutamente, a Gasp può bastare anche il pari, visto che ha una partita da recuperare, quella casalinga con la Fiorentina non disputata per l'improvvisa scomparsa di Joe Barone. I bergamaschi hanno comunque altri traguardi in stagione, come le due finali da disputare, e possono arrivare in Champions vincendo l'Europa League. In quel caso, poi, farebbero felici anche i giallorossi che approfitterebbero del fatto che all'Italia verrebbe concesso un ulteriore posto nell'Europa che conta.