Diversi e vincenti: Allegri e Chivu hanno dato logica e credibilità alle milanesi

Dopo la sosta ci sarà il derby e il confronto, inedito, tra i due. Sarebbe forzatissimo titolare alla Guccini, "il vecchio e il bambino", innanzitutto perché la differenza di età può essere considerata notevole solo per chi sta in panchina e non nella vita reale, e poi il più giovane dei due ha alle spalle una carriera da giocatore ad altissimi livelli. L'esperienza di campo, insomma, qualcosa vale. Di certo c'è che Allegri non smette di stupire. Che fosse uno dei migliori nella gestione del gruppo, nel leggere la partita in corso e nell'organizzazione difensiva, già lo si sapeva. Così come era chiaro che, nel solco dei grandi del calcio italiano, da Trapattoni in giù, abbia sempre avuto la capacità di mettere insieme i pezzi di una squadra in modo da creare associazioni spontanee tra i giocatori. A questo si è aggiunta, ultimamente, una novità che riesce a limitare una sua lacuna storica, quella della mancanza di fluidità nella manovra. E' vero che l'idea è sempre quella di lasciare l'iniziativa agli avversari e di colpirli con ripartenze fulminee (vedi il gol che ha sbloccato Milan-Roma), ma è anche vero che si vede qualcosa di più strutturato in fase di possesso. Per esempio Gabbia che si alza per dare un'opzione in più a centrocampo e costringere gli avversari, specie quelli che pressano uomo su uomo, a fare una scelta. O il modo di attrarre verso il basso per liberare spazio alle spalle. Resta sempre la difficoltà di creare contro squadre chiuse, come dimostrano le partite interne con Pisa e Fiorentina, ma con il recupero di Pulisic e la forma ritrovata di Leao, è possibile che si possa ovviare all'inconveniente puntando sulla capacità di saltare l'uomo creando superiorità numerica anche contro i blocchi bassi, magari sovraccaricando una fascia per poi procedere al cambio di gioco.