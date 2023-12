Dichiarazioni lesive contro arbitro e Var: procura Figc apre un procedimento su Thiago Motta 

La procura federale della Federcalcio - apprende l'ANSA - ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico del Bologna Thiago Motta per dichiarazioni lesive. Ieri Motta, nel postpartita della sfida con il Lecce aveva polemizzato sulla direzione arbitrale e il Var per la concessione di un rigore ai pugliesi nel recupero. A finire nel mirino dell'allenatore degli emiliani il Var Nasca, reo di aver richiamato Doveri al monitor in pieno recupero per assegnare un rigore ai salentini, poi realizzato da Piccoli per l'1-1 finale. "La partita era finita, poi è arrivato lui - le parole dell'ex centrocampista dell'Inter - Abbiamo lasciato a Nasca questa possibilità. Ricordo quello che ha già combinato e continua, avremmo meritato di vincere".