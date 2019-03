Destro fa esplodere il Dall'Ara: il Bologna batte il Sassuolo 2-1 al 96esimo

31/03/2019

LE STATISTICHE

• Era da ottobre 2017 che il Bologna non vinceva tre gare di fila in Serie A.

• Sale a sette partite la striscia di imbattibilità del Bologna contro il Sassuolo nel massimo campionato (5V, 2N); in ciascuno di questi match i rossoblù hanno sempre segnato almeno un gol (11 nel parziale).

• Il Bologna ha vinto il primo dei cinque derby emiliani giocati in questo campionato, dopo una sconfitta e tre pareggi.

• Il Sassuolo non vince da otto partite; soltanto il Chievo attende i tre punti da più turni (10) nella massima Serie.

• Il Sassuolo ha perso la terza trasferta di fila; non accadeva dal febbraio 2018, proprio contro il Bologna.

• Il Bologna ha realizzato otto reti nelle ultime quattro partite di campionato: tante quante nelle precedenti 13.

• Il Bologna ha collezionato cinque tiri nello specchio nel primo tempo: record per i rossoblù che non erano mai riusciti a fare meglio nei primi 45' di gioco in questo campionato.

• Erick Pulgar ha segnato dopo 43 secondi dal suo ingresso in campo: è il quarto giocatore subentrato più veloce a realizzare un gol nel torneo in corso.

• Per Erick Pulgar si tratta del terzo gol consecutivo in questa Serie A, tutti e tre su rigore, dopo quelli messi a segno contro Cagliari e Torino.

• Pulgar ha partecipato a quattro (tre reti e un assist) degli ultimi 11 gol del Bologna in questa Serie A, dopo che aveva fornito soltanto un assist in tutte le 16 reti precedenti dei rossoblù.

• Entrambi i gol messi a segno da Mattia Destro sono arrivati di testa e al Dall’Ara.

• Secondo gol di fila di Jeremie Boga in questo campionato; l'ivoriano ha partecipato a tre reti (due centri e un assist) nelle ultime due presenze in A.