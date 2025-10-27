Del Piero-Bergomi, che lite in tv: "L'Inter è la più forte". "No, la più brava. E non ha ragione chi urla di più"

"Lo dico da quattro anni: l'Inter è la squadra più forte in Italia". "No, l'Inter è stata la squadra più brava, non la più forte". È scontro acceso tra Alex Del Piero e Beppe Bergomi a Sky Calcio Club. "Più bravo è stato qualcuno che ha vinto al posto suo, è diverso", ha ribattuto l'ex Juve. "E allora perché non vince gli scontri diretti?". "Per altri motivi ma se tu prendi la rosa dell'Inter è nettamente più forte di quella dell'Inter, del Napoli, del Milan e della Roma. Su questo non ci piove. Se arriva il Real Madrid e vuole comprare uno o due giocatori in Italia, li va a prendere all’Inter. Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Bastoni, Akanji. Il livello medio è altissimo. Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni". "E come mai l'Inter non vince mai uno scontro diretto? - la replica di Bergomi - Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da 4 anni dico che l'Inter non è la più forte ma la più brava e infatti i risultati dicono che ho ragione io".