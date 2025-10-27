Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
TONI ACCESI

Del Piero-Bergomi, che lite in tv: "L'Inter è la più forte". "No, la più brava. E non ha ragione chi urla di più"

Scontro acceso tra l'ex Juve e l'ex Inter a Sky Calcio Club

27 Ott 2025 - 10:09
© da video

© da video

"Lo dico da quattro anni: l'Inter è la squadra più forte in Italia". "No, l'Inter è stata la squadra più brava, non la più forte". È scontro acceso tra Alex Del Piero e Beppe Bergomi a Sky Calcio Club. "Più bravo è stato qualcuno che ha vinto al posto suo, è diverso", ha ribattuto l'ex Juve. "E allora perché non vince gli scontri diretti?". "Per altri motivi ma se tu prendi la rosa dell'Inter è nettamente più forte di quella dell'Inter, del Napoli, del Milan e della Roma. Su questo non ci pioveSe arriva il Real Madrid e vuole comprare uno o due giocatori in Italia, li va a prendere all’Inter. Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Bastoni, Akanji. Il livello medio è altissimo. Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni". "E come mai l'Inter non vince mai uno scontro diretto? - la replica di Bergomi - Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da 4 anni dico che l'Inter non è la più forte ma la più brava e infatti i risultati dicono che ho ragione io".

Leggi anche

L'Inter si ferma sul più bello: torna il tabù scontri-diretti, a Napoli persi equilibrio e certezze

del piero
bergomi

Ultimi video

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

02:08
Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

01:16
Basic: "Felicissimo per la vittoria"

Basic: "Felicissimo per la vittoria"

02:29
Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

01:23
Locatelli: "Difficile trovare le parole"

Locatelli: "Difficile trovare le parole"

01:17
Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

03:10
Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

01:11
Verona-Cagliaria 2-2: gli highlights

Verona-Cagliari 2-2: gli highlights

01:08
Torino-Genoa 2-1: gli highlights

Torino-Genoa 2-1: gli highlights

01:21
22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

01:53
43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

01:16
38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

01:29
12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

00:36
De Jong: "Partita dura"

De Jong: "Partita dura"

00:29
Tchouameni: "Vittoria importantissima"

Tchouameni: "Vittoria importantissima"

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:26
Mauro: "Var macchina infernale, una confusione terribile"
12:38
La Juve ha deciso: Tudor esonerato. Attesa l'ufficialità
11:25
Real Madrid, Carvajal: "Battere il Barcellona in casa è meraviglioso"
11:03
Sassuolo, sospiro di sollievo per Berardi: esito negativo da tutti gli accertamenti
10:00
Del Piero e crisi Juve: "Tudor? Con un altro allenatore non si vincerebbe lo scudetto"