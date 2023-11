La Lega Serie A risponde a Mourinho: "Non siamo a favore o contro di nessuno"

botta e risposta

De Siervo dopo le ultime parole di Mourinho: "Se ci accusano di minare la credibilità del campionato, dobbiamo rispondere"

Le nuove parole di José Mourinho sulla gestione dei calendari da parte della Serie A provocano la risposta di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio: "Non commentiamo le parole degli allenatori fintanto che queste non configurino delle accuse che minano la credibilità del prodotto Serie A. L'allenatore della Roma aveva accusato la Lega Serie A di aver voluto danneggiare il suo club. Siamo dovuti intervenire per difendere la Lega ribadendo che gestiamo il calendario con professionalità ed equidistanza. È, infatti, di tutta evidenza che la Lega non fa “favori” a nessuno, né tantomeno è “contro” qualcuno".

Prima della partita contro il Lecce Mou era tornato sulla polemica post-Inter, quando si era lamentato del fatto che i giallorossi avevano avuto pochi giorni di riposo ("Grazie poi al regalo della Lega perché non potevamo giocare lunedì ma dovevamo giocare domenica"): "Io capisco che nel calcio c'è tanta gente che è arrivata con il paracadute, non è il loro mondo. Vengono per status, per politica, per un bell'abito. A questo tipo di persone, che vanno rispettate per il loro status, non vale la pena commentare. Non sanno cosa sia giocare due giorni dopo o cosa fa la differenza. Oppure lo sanno e fanno finta di non saperlo e questo è più grave. Nella Lega calcio c'è anche gente con una storia di calcio, che ha lavorato con squadre e che conosce le difficoltà della stanchezza. Se il nostro club non fa questa domanda pubblicamente sono sempre io che mi devo mettere davanti a voi a parlare delle stesse cose e forse non dovrei".

LA NOTA INTEGRALE DELLA LEGA CALCIO

“La Lega non commenta le dichiarazioni degli allenatori fintanto che queste non configurino delle accuse che minano la credibilità del prodotto Serie A. In questa circostanza, dopo la partita di San Siro, l’allenatore della Roma non si era limitato a evidenziare che il recupero tra le gare non fosse ideale, ma aveva accusato la Lega Serie A di aver voluto danneggiare il suo Club. Siamo dovuti intervenire per difendere la Lega ribadendo che gestiamo il calendario con professionalità ed equidistanza. È, infatti, di tutta evidenza che la Lega non fa “favori” a nessuno, ne’ tantomeno è “contro” qualcuno. Come noto i ricavi dei Club derivano principalmente dalle Televisioni e gli orari delle gare sono determinati soprattutto in funzione della massimizzazione delle Audience. La polemica era inutile perché, guarda caso, la partita Inter - Roma, anche in ragione della sua ideale collocazione oraria, ha registrato il maggior ascolto della decima giornata e la seconda miglior audience stagionale”.

Vedi anche Serie A La Lega Serie A replica alle accuse di Mourinho: "Le sue parole sono un alibi"