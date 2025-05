Dai 15,7 milioni del Napoli agli 0.3 del Monza: quanto vale la classifica posizione per posizione

Concludere la stagione con un determinato piazzamento in classifica porta a incassare di più o di meno sulla base della distribuzione dei proventi da diritti televisivi e la posizione finale in campionato incide direttamente per circa l’11% dei ricavi totali (per la stagione che sta per concludersi il valore complessivo legato esclusivamente al piazzamento in classifica è stato stimato in circa 100 milioni di euro).