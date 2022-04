Corsa salvezza per cinque: sperano Salernitana e Genoa, derby di Marassi thrilling

SERIE A

Turno favorevole alla squadra di Nicola e a quella di Blessin: ora il Cagliari deve difendere il +3

A quattro giornate dalla fine del campionato si infiamma la lotta salvezza, che coinvolge cinque squadre. Rientra a pieno titolo nella corsa per non retrocedere la Salernitana, dopo il clamoroso tris di vittorie in una settimana: dopo Sampdoria e Udinese nel primo recupero arriva quello festeggiatissimo contro la Fiorentina, con l'Arechi trasformato in una vera e propria bolgia infernale. E la squadra di Davide Nicola deve recuperare anche la sfida contro il Venezia all'Arechi, in programma il 5 maggio: prima però c'è l'ostacolo Atalanta a Bergamo. L'ultima giornata è stata favorevole anche al Genoa, che all'ultimo respiro conquista la vittoria della speranza contro il Cagliari, inguaiando gli stessi sardi. Ora la squadra di Mazzarri deve difendere il +3 sui rossoblù e sulla Salernitana (28 contro 25). Decideranno gli scontri diretti, già a partire dalla prossima giornata, quando è in programma il derby di Marassi, che si annuncia più infiammato che mai. Getty Images

In classifica la Sampdoria è la squadra messa meglio (30 punti): dopo il derby arrivano tre sfide impegnative contro Lazio all'Olimpico, Fiorentina in casa e Inter a San Siro, con i nerazzurri che potrebbero anche scendere in campo per la sfida decisiva per lo scudetto. Il Cagliari (28 punti) ospita il Verona, poi scontro diretto con la Salernitana in trasferta, Inter all'Unipol Domus e ultima con il Venezia fuori casa. Per la Salernitana (25 punti) dicevamo c'è subito il grosso scoglio Atalanta poi la doppia sfida verità contro Venezia (recupero) e Cagliari all'Arechi, Empoli in trasferta e per chiudere Udinese tra le mura amiche. Il Genoa (25 punti), dopo il derby, ospita la Juve, va a Napoli e termina in casa con il Bologna. Il fanalino di coda Venezia (22 punti) nella prossima giornata va a Torino contro la Juve poi recupero a Salerno, Bologna in casa, Roma all'Olimpico e Cagliari davanti al proprio pubblico.