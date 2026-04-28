Con chi ha parlato Rocchi a San Siro? I pm: "Presunta combine con persone del mondo arbitrale"

Sarebbero persone sempre del mondo arbitrale, al momento, quelle su cui sta lavorando la Procura di Milano e che sarebbero parte del presunto accordo del 2 aprile 2025 a San Siro in occasione del derby di Coppa Italia Milan-Inter, con l'ex designatore Gianluca Rocchi per "combinare" la designazione di Andrea Colombo, "arbitro gradito" all'Inter, per una trasferta a Bologna del 20 aprile 2025. E per "schermare", ossia evitare che Daniele Doveri, "poco gradito" al club nerazzurro, arbitrasse l'eventuale finale di Coppa Italia dello scorso anno e le ultime partite di campionato della stagione 2024/2025 sempre dell'Inter. Per questo gli sarebbe stata assegnata, invece, la semifinale di ritorno di Coppa tra i nerazzurri e il Milan.