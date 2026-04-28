TERREMOTO ARBITRI

Con chi ha parlato Rocchi a San Siro? I pm: "Presunta combine con persone del mondo arbitrale"

Il quadro però potrebbe allargarsi: l'inchiesta punta a trovare riscontri, attraverso audizioni e altre analisi tecniche

28 Apr 2026 - 18:43
© ipa

© ipa

Sarebbero persone sempre del mondo arbitrale, al momento, quelle su cui sta lavorando la Procura di Milano e che sarebbero parte del presunto accordo del 2 aprile 2025 a San Siro in occasione del derby di Coppa Italia Milan-Inter, con l'ex designatore Gianluca Rocchi per "combinare" la designazione di Andrea Colombo, "arbitro gradito" all'Inter, per una trasferta a Bologna del 20 aprile 2025. E per "schermare", ossia evitare che Daniele Doveri, "poco gradito" al club nerazzurro, arbitrasse l'eventuale finale di Coppa Italia dello scorso anno e le ultime partite di campionato della stagione 2024/2025 sempre dell'Inter. Per questo gli sarebbe stata assegnata, invece, la semifinale di ritorno di Coppa tra i nerazzurri e il Milan.

Il quadro però potrebbe allargarsi: l'inchiesta punta a trovare riscontri, attraverso audizioni e altre analisi tecniche. Da quanto si è appreso gli inquirenti milanesi, su questo fronte dell'accusa di concorso in frode sportiva per Rocchi, avrebbero elementi che riconducono a quelle "più persone", così indicate nell'imputazione, della presunta "combine" allo stadio Meazza e farebbero sempre parte del mondo arbitrale.

Leggi anche
Gianluca Rocchi

Inchiesta arbitri, Rocchi non si presenterà all'interrogatorio col pm. Il legale: "Decisione mia"

videovideo
inchiesta arbitri rocchi

Ultimi video

02:27
Inchiesta arbitri, ecco i punti oscuri

"Due punti oscuri nella vicenda arbitri. E Rocchi può dire certe cose, non è un segreto"

02:24
13 SRV INTERVISTA GAVILLUCCI SRV

Intervista esclusiva a Gavillucci: "Vendetta non contro Rocchi ma contro il sistema"

01:22
Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

01:03
Mancio re del Qatar

Mancio re del Qatar: l'ex ct è ancora campione

01:45
Conte-Napoli, riflessioni in corso anche per De Laurentiis

Conte-Napoli, riflessioni in corso anche per De Laurentiis

01:49
Bivio Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic al bivio: cercano continuità

01:30
Milan, attacco in crisi

Milan, nell'attacco in crisi sono tutti in discussione

01:36
Milan, Modric operato

Milan, Modric operato ma tornerà per la Croazia

01:59
Il recordman Dimarco

Il recordman Dimarco: gol e assist come nessuno

01:48
Calha non si arrende

Calhanoglu non si arrende e punta alla Coppa Italia

03:36
Chivu, il ricordo di Ibra e le lacrime di Mou

Chivu, il ricordo di Ibra e le lacrime di Mou

00:51
Palladino mastica amaro

Palladino mastica amaro: "Non siamo ripartiti"

01:27
Moviola Cagliari-Atalanta

Moviola Cagliari-Atalanta: buona gestione di Sacchi

00:44
Lazio, l'analisi di Sarri

Lazio, l'analisi di Sarri: "Abbiamo perso tanti punti"

01:38
Moviola Lazio-Udinese

Moviola Lazio-Udinese: i casi più importanti

02:27
Inchiesta arbitri, ecco i punti oscuri

"Due punti oscuri nella vicenda arbitri. E Rocchi può dire certe cose, non è un segreto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:53
Champions League, le formazioni di Psg-Bayern Monaco
19:05
Arbitri: respinto il ricorso, Zappi decade da presidente dell'Aia
18:27
Aggredì un calciatore 14enne avversario di suo figlio: daspo di 5 anni
16:00
Giudice sportivo Serie B, 5 squalificati per un turno
15:55
Giudice Sportivo Serie A; 1 turno a Cancellieri, El Aynaoui e Valentini