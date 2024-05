Sei squadre in Champions League, Atalanta ago della bilancia

la situazione

Se i bergamaschi chiudono quinti, la Roma va in Champions League. Ma col terzo posto la Dea incasserebbe 4 milioni in più

Da tifosi aggiunti a semplici spettatori: così cambia l'animo dell'ambiente Roma nei confronti dell'Atalanta in poche ore. Perché, ormai è noto, la qualificazione alla Champions League dei giallorossi passa attraverso la vittoria della Dea in Europa League - arrivata - ma anche dal fatto che la squadra di Gasperini chiuda quinta in campionato, conservando la posizione attuale. E allora adesso la Roma in qualche modo deve sperare che la sbornia nerazzurra per il 3-0 al Leverkusen rilassi l'Atalanta nei match contro Torino e Fiorentina: tra Champions ed Europa League ballano 50 milioni di euro, non bruscolini.

Questioni di soldi, che però tentano gli stessi nerazzurri che, chiudendo quarti o magari terzi, guadagnerebbero dalla miglior posizione finale in campionato: arrivando dietro Inter e Milan nelle casse dei bergamaschi arriverebbero sarebbero 4 milioni in più, che non fanno mai male soprattutto considerando come l'ambizione di Gasperini passi anche attraverso il rafforzamento della rosa senza troppe cessioni dolorose, strategia che - e qui torniamo al fattore economico - dipende quasi esclusivamente dai soldi.

La qualificazione della Roma in Champions cambierebbe invece relativamente poco per Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta: il Corriere dello Sport stima in circa 300.000 euro i mancati guadagni dovuti a una divisione del market pool su sei squadre invece che cinque. Resta comunque, come sempre, una questione di soldi...

