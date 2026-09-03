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Calendario Serie A 2026/27: anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata: quando si giocherà il derby di Milano e Juventus-Napoli

03 Set 2026 - 13:39
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La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi che si giocheranno dalla sesta giornata alla dodicesima giornata. Napoli-Roma si giocherà sabato alle 18, il derby di Milano Milan-Inter anticipato il 31 ottobre alle 20.45, e un giorno dopo ci sarà Juventus-Napoli.

6ª GIORNATA
Sabato 10 ottobre 2026
Ore 15.00: Genoa-Fiorentina
Ore 18.00: Inter-Parma
Ore 20.45: Napoli-Frosinone

Domenica 11 ottobre 2026
Ore 12.30: Como-Roma
Ore 15.00: Lazio-Monza
Ore 15.00: Lecce-Bologna
Ore 18.00: Sassuolo-Milan
Ore 20.45: Cagliari-Juventus

Lunedì 12 ottobre 2026
Ore 18.30: Atalanta-Venezia
Ore 20.45: Torino-Udinese

7ª GIORNATA
Venerdì 16 ottobre 2026
Ore 18.30: Frosinone-Sassuolo
Ore 20.45: Monza-Cagliari

Sabato 17 ottobre 2026
Ore 15.00: Venezia-Napoli
Ore 18.00: Bologna-Inter
Ore 20.45: Roma-Genoa

Domenica 18 ottobre 2026
Ore 12.30: Udinese-Lecce
Ore 15.00: Fiorentina-Como
Ore 18.00: Milan-Atalanta
Ore 20.45: Juventus-Lazio

Lunedì 19 ottobre 2026
Ore 20.45: Parma-Torino

8ª GIORNATA
Venerdì 23 ottobre 2026
Ore 20.45: Cagliari-Bologna

Sabato 24 ottobre 2026
Ore 15.00: Como-Sassuolo
Ore 15.00: Torino-Monza
Ore 18.00: Napoli-Roma
Ore 20.45: Lazio-Parma

Domenica 25 ottobre 2026
Ore 12.30: Inter-Fiorentina
Ore 15.00: Atalanta-Frosinone
Ore 15.00: Genoa-Venezia
Ore 18.00: Lecce-Juventus
Ore 20.45: Udinese-Milan

9ª GIORNATA (Turno infrasettimanale)
Martedì 27 ottobre 2026
Ore 18.30: Sassuolo-Lazio
Ore 20.45: Roma-Cagliari
Ore 20.45: Torino-Como

Mercoledì 28 ottobre 2026
Ore 18.30: Milan-Bologna
Ore 18.30: Parma-Udinese
Ore 18.30: Venezia-Inter
Ore 20.45: Genoa-Juventus
Ore 20.45: Monza-Napoli

Giovedì 29 ottobre 2026
Ore 18.30: Frosinone-Lecce
Ore 20.45: Fiorentina-Atalanta

10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre 2026
Ore 15.00: Bologna-Monza
Ore 18.00: Udinese-Roma
Ore 20.45: Milan-Inter

Domenica 1 novembre 2026
Ore 12.30: Como-Venezia
Ore 15.00: Frosinone-Torino
Ore 15.00: Lazio-Cagliari
Ore 18.00: Lecce-Genoa
Ore 20.45: Juventus-Napoli

Lunedì 2 novembre 2026
Ore 18.30: Sassuolo-Fiorentina
Ore 20.45: Atalanta-Parma

11ª GIORNATA
Venerdì 6 novembre 2026
Ore 20.45: Torino-Lecce

Sabato 7 novembre 2026
Ore 15.00: Cagliari-Frosinone
Ore 15.00: Venezia-Udinese
Ore 18.00: Parma-Bologna
Ore 20.45: Roma-Sassuolo

Domenica 8 novembre 2026
Ore 12.30: Napoli-Lazio
Ore 15.00: Genoa-Milan
Ore 15.00: Monza-Atalanta
Ore 18.00: Inter-Como
Ore 20.45: Fiorentina-Juventus

12ª GIORNATA
Sabato 21 novembre 2026
Ore 15.00: Como-Cagliari
Ore 15.00: Lazio-Lecce
Ore 18.00: Parma-Roma
Ore 20.45: Napoli-Torino

Domenica 22 novembre 2026
Ore 12.30: Sassuolo-Genoa
Ore 15.00: Milan-Frosinone
Ore 18.00: Bologna-Udinese
Ore 20.45: Atalanta-Inter

Lunedì 23 novembre 2026
Ore 18.30: Monza-Fiorentina
Ore 20.45: Juventus-Venezia

I giornali sportivi: giovedì 3 settembre 2026

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