Calendari pieni, campioni ai box: il calcio si interroga sull'allarme infortuni e guarda agli altri sport

Nemmeno il tempo di ripartire davvero con campionati e coppe e l'allarme infortuni è già risuonato. Si gioca tanto, probabilmente troppo, si viaggia moltissimo e le conseguenze pratiche dei calendari congestionati sono visibili a partire dalle assenze dei calciatori. Il secondo turno di Champions League ha lasciato il segno nelle big italiane impegnate nel sabato di Serie A: la Roma ha perso Manu Koné e Dybala, l'Inter Lautaro e Pavard. Poi il Como di Fabregas senza Diao, una Juve con già 34 partite saltate in A da 14 calciatori differenti e un'Atalanta che in settimana ha perso per strada Scalvini, Kessié e Raspadori.