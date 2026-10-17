Serie A: Napoli, Inter e Roma vogliono tornare alla vittoria dopo i Ko in Champions

Una vittoria di carattere al Dall'Ara farebbe dimenticare o quasi all'Inter la sconfitta contro il Club Brugge. Per andare oltre la tripletta del milanista Tresoldi, i nerazzurri dovranno fare di necessità virtù senza capitan Lautaro Martinez e con anche Pavard ai box per infortunio. Chivu si affida a Pio Esposito e Thuram. Anche il Bologna dovrà fare a meno di Orsolini e Palladino chiede "sfrontatezza" per provare a fare lo scherzetto ai campioni d'Italia. Rossoblù più fiduciosi dopo la vittoria di Lecce, proveranno a far valere il fattore campo, storicamente ostico per l'Inter come dimostra il bilancio di una sola vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque trasferte bolognesi.