SERIE A

Serie A: Napoli, Inter e Roma vogliono tornare alla vittoria dopo i Ko in Champions

In attesa di un nuovo turno di League Phase, le big tornano subito in campo in Serie A. Allegri cambia, nerazzurri e giallorossi oltre le assenze

17 Ott 2026 - 08:34
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Tra un turno e l'altro di Champions League, le big italiane tornano in campo in questo sabato di Serie A alla ricerca di riscatto dopo le sconfitte nell'ultima gara della massima competizione europea. Si parte alle 15 con Venezia-Napoli e con Allegri che proverà a dare continuità in campionato alla vittoria sul Frosinone per cancellare il passo falso col Villarreal. Alle 18, l'Inter in trasferta sul campo non semplice del Bologna, senza capitan Lautaro Martinez fermo per infortunio e con ancora in testa il 4-3 subito a San Siro dal Club Brugge. In serata (20.45), seconda delle tre sfide consecutive all'Olimpico per la Roma (martedì lo Slovan Bratislava), che ritrova De Rossi con il suo Genoa fresco di successo sulla Fiorentina. Gasperini chiede continuità dopo la grande prestazione col Real Madrid, ma stavolta serve una vittoria. 

VENEZIA-NAPOLI (ORE 15) 

Ridimensionato il "Caso De Bruyne" scoppiato in Spagna, Max Allegri è pronto a qualche modifica nell'undici titolare per la sfida del Penzo. Potrebbe infatti riposare Hojlund per lasciare spazio a Lucca, che non si è ancora sbloccato dopo un inizio di stagione difficile. Gli azzurri hanno bisogno di continuità e per trovarla devono superare il nuovo Venezia di Davide Nicola, arrivato in Laguna al posto di Giovanni Stroppa dopo un avvio da 0 punti in 6 gare. Obbligatorio dare la scossa di fronte al pubblico di casa. 

BOLOGNA-INTER (ORE 18)

Una vittoria di carattere al Dall'Ara farebbe dimenticare o quasi all'Inter la sconfitta contro il Club Brugge. Per andare oltre la tripletta del milanista Tresoldi, i nerazzurri dovranno fare di necessità virtù senza capitan Lautaro Martinez e con anche Pavard ai box per infortunio. Chivu si affida a Pio Esposito e Thuram. Anche il Bologna dovrà fare a meno di Orsolini e Palladino chiede "sfrontatezza" per provare a fare lo scherzetto ai campioni d'Italia. Rossoblù più fiduciosi dopo la vittoria di Lecce, proveranno a far valere il fattore campo, storicamente ostico per l'Inter come dimostra il bilancio di una sola vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque trasferte bolognesi

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ROMA-GENOA (ORE 20.45)

La spinta dell'Olimpico per evitare altre beffe dopo quella di mercoledì contro il Real Madrid. La Roma abbraccia nuovamente Daniele De Rossi da avversario per la sfida con un Genoa che si è risollevato grazie alla vittoria sulla Fiorentina. Non sarà facile per Gasperini, soprattutto alla luce delle assenze: Malen squalificato, Manu Koné e Dybala in infermeria. Spazio quindi a Santiago Castro, al primo vero grande test da attaccante giallorosso. Il Genoa non vince in casa della Roma addirittura dal 1990, un buon auspicio per Mancini e compagni dopo il pari di Como e il 4-3 doloroso contro i Blancos? 

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