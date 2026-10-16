Sarri: "Calendari folli e l'Aic tace". La replica di Calcagno: "Abbiamo fatto causa alla Fifa"

Dopo Atalanta-Pafos e l'infortunio di Giacomo Raspadori, l'allenatore dei bergamaschi Maurizio Sarri ha attaccato duramente le istituzioni calcistiche per il calendario ormai congestionato di impegni: "Fate un esposto alla Uefa e alla Fifa, ci sono troppe partite per tutti, non solo per noi. I giocatori sono sottoposti a un calendario assurdo, illogico, e ne pagano tutti le conseguenze: ho letto di diverse situazioni in questi tre giorni europei. È un rischio che purtroppo si corre, e quando si torna dalle nazionali è un rischio in più: Scalvini si è fatto male appena rientrato dalla nazionale, e anche Raspadori era appena tornato dalla nazionale. Questo è il calendario. La cosa che mi meraviglia di più è che l'associazione calciatori non dica niente su questa storia".