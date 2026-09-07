Cagliari-Lecce 1-0: Maldini regala tre punti a Pisacane

Non c'è storia all'Unipol Domus, dove il Cagliari ottiene una vittoria che va ben oltre il singolo gol di scarto inflitto al Lecce (1-0). I rossoblù confermano la linea verde e il modulo col doppio trequartista, con Fazzini e Maldini alle spalle di Mendy, e sono subito aggressivi sin dai blocchi di partenza. Maldini si costruisce la prima occasione e non la sfrutta, mentre la risposta di Coulibaly (attento Caprile) è estemporanea: il Lecce è confuso e fatica terribilmente a produrre gioco o difendersi con ordine. Il vantaggio del Cagliari è dunque, una diretta conseguenza dell'andamento del match: corner di Fazzini, testa di Maldini ed è 1-0 al 29'.