Cagliari-Lecce 1-0: Maldini regala tre punti a Pisacane

Non c'è storia all'Unipol Domus, dove il Cagliari ottiene una vittoria che va ben oltre il singolo gol di scarto inflitto al Lecce (1-0). I rossoblù confermano la linea verde e il modulo col doppio trequartista, con Fazzini e Maldini alle spalle di Mendy, e sono subito aggressivi sin dai blocchi di partenza. Maldini si costruisce la prima occasione e non la sfrutta, mentre la risposta di Coulibaly (attento Caprile) è estemporanea: il Lecce è confuso e fatica terribilmente a produrre gioco o difendersi con ordine. Il vantaggio del Cagliari è dunque, una diretta conseguenza dell'andamento del match: corner di Fazzini, testa di Maldini ed è 1-0 al 29'.
L'ex milanista si divora il bis nel primo tempo e lo sfiora nella ripresa, coi rossoblù sfortunatissimi: Falcone salva su Obert, Mendy colpisce il palo. La musica non cambia nell'ultima mezz'ora, nonostante l'infortunio di Felici (appena entrato) che fa tremare i rossoblù per i precedenti problemi al ginocchio. Il Cagliari continua a comandare la partita e, col neoentrato Sugamele, sfiora due volte il raddoppio: show di Falcone, che blocca l'ex Primavera della Roma e chiude anche su Adopo. Vince comunque 1-0 il Cagliari, che sale a quota 6 punti e regala la seconda vittoria a Pisacane. Lecce fermo a quota 3 e, nuovamente ko, nonostante il pari sfiorato da N'Dri nel finale e il rigore invocato (senza esito) dai salentini al 93'.
IL TABELLINO
CAGLIARI-LECCE 1-0
CAGLIARI (4-3-2-1) - Caprile 6; Zé Pedro 6, Deiola 6.5, Rodriguez 6 (21' st Kofler 6), Obert 6.5; Adopo 6, Winks 6, Romano 6.5; Fazzini 6 (15' st Felici sv [29' st Gagliardini 6]), Maldini 6.5 (21' st Fadera 6); Mendy 6.5 (29' st Sugamele 6). A disposizione: Sherri, Radunovic, Ciervo, Aurelio, Liteta, Akarakiri, Sulev, Grandu, Massolin. All. Pisacane.
LECCE (4-3-3) - Falcone 7; Danilo Veiga 5.5, Gaspar 5.5 (21' st Siebert 6), Tiago Gabriel 6, Gallo 5; Coulibaly 6, Ilic 5.5 (21' st Maleh 6), Ngom 5.5 (1' st Fatah 5); Pierotti 5.5 (37' st Berisha sv), Stulic 5, Monteiro 5 (21' st N'Dri 6). A disposizione: Bleve, Dembelé, Ndaba, Fofana, Gandelman, Jean, Paco Esteban, Gorter, Scott, Penev. All. Di Francesco.
Arbitro: Sacchi.
Marcatori: 29' Maldini
Ammoniti: Gaspar (L), Deiola (C), Siebert (L), Falcone (L).
LE STATISTICHE
Il Cagliari non vinceva due delle prime tre sfide in un campionato di Serie A dal 2011/12 (1P anche in quel caso) con Massimo Ficcadenti allenatore.
Il Cagliari non manteneva la porta inviolata in almeno due delle prime tre giornate di un campionato in Serie A dal 2010/11 (due anche in quel caso) sotto la gestione di Pierpaolo Bisoli.
Il Cagliari ha mantenuto la porta inviolata in due delle prime tre sfide in questo campionato, tanti clean sheet quanti quelli messi insieme nelle ultime 12 gare dello scorso torneo.
Dopo lo 0-4 contro la Roma, il Lecce ha perso senza segnare due sfide consecutive in Serie A per la prima volta dalla striscia di tre sconfitte senza andare a segno registrata tra marzo e aprile scorsi (1-0 v Roma anche in quel caso, 0-3 v Atalanta e 2-0 v Bologna).
Prima di oggi, il Cagliari era riuscito a battere il Lecce, mantendo anche la porta inviolata in Serie A tra le mura amiche solo una volta, con Massimiliano Allegri allenatore: 2-0 nel febbraio 2009.
Dalla sua prima stagione in gol in Serie A (dal 2021/22), nessun giocatore ha segnato con più maglie diverse di Daniel Maldini nel torneo: sei - ovvero Cagliari, Milan, Lazio, Spezia, Atalanta e Monza - al pari di Roberto Piccoli.
Primo gol per Daniel Maldini in maglia Cagliari, il secondo in Serie A di testa, dopo il suo primo nella massima serie (contro lo Spezia nel settembre 2021 quando vestiva la maglia del Milan).
Terzo assist per Jacopo Fazzini in Serie A, il primo in un match casalingo nella massima serie. Il classe 2003 non prendeva parte ad una rete dal gol contro l’Hellas Verona nel maggio 2025 quando vestiva la maglia dell’Empoli, allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena.
Dopo i due legni centrati contro il Parma alla prima giornata, il Cagliari ne ha colpiti due anche oggi contro il Lecce; con quattro è una delle tre squadre, insieme a Inter e Juventus, ad averne centrati di più in questo avvio di campionato.
Secondo palo colpito da Paul Mendy in questo avvio di Serie A; gli altri tre giocatori ad aver centrato più di un legno nel torneo in corso sono stati Marcus Thuram, Santiago Castro e Francisco Conceição (tutti a quota due).