Bologna-Milan, Casini: "Recupero a febbraio"

Lorenzo Casini torna a parlare di Bologna-Milan, partita che si sarebbe dovuta giocare sabato ma che è stata rinviata a causa dell'ordinanza del sindaco emiliano per il maltempo: "Il recupero si giocherà a febbraio, la data esatta dipenderà dall'andamento delle squadre in Coppa Italia e Champions League". Il presidente della Lega Serie A aggiunge: "Sulla vicenda abbiamo sentito commenti sensati e altri meno. C'è stata un'ordinanza di una pubblica autorità e questa non può essere disattesa del mondo dello sport, a tal riguardo c'è una giurisprudenza consolidata".