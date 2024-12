Benedyczak, che gaffe in Parma-Monza: qualche tifoso esulta, ma...

Episodio decisamente singolare nel finale della sfida del Tardini tra Parma e Monza vinta dai padroni di casa all'ultimo secondo del recupero. Nel finale di gara, con i padroni di casa avanti 1-0, l'arbitro La Penna fischia un altro rigore (il primo lo aveva trasformato Hernani al 56') in favore dei gialloblù per un contatto (molto leggero) tra Birindelli e Camara e sul dischetto si presenta Adrian Benedyczak. Quando sembra tutto pronto per battere, il direttore di gara fischia perché richiamato dal Var per andare a rivedere l’azione all'on field review, ma il polacco, ancora alla caccia del suo primo gol in Serie A, non capisce e calcia con il destro verso la porta. Turati si tuffa e non ci arriva, qualche tifoso sugli spalti esulta, ma ovviamente il gioco era fermo. Dopo averlo rivisto, il direttore di gara decide di non concedere il rigore e torna sui suoi passi: l'appuntamento col primo gol in A per Benedyczak è rimandato.