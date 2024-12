Serie A: Valenti beffa il Monza, il Parma la vince al 97'

LE STATISTICHE

Quello di Lautaro Valenti, dopo 97 minuti e 14 secondi, è il gol più tardivo segnato dal Parma in Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05).

Quella di Lautaro Valenti è la quinta rete del Parma dal 90° minuto in avanti in questa Serie A, più di ogni altra squadra nel torneo in corso.

Il Monza ha perso quattro partite di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2022 (cinque in quell’occasione).

Pedro Pereira ha segnato il suo primo gol in Serie A alla sua 128ª presenza nella competizione.

Kevin Martins ha servito un assist in Serie A 19 anni e 7 giorni dopo l'ultimo passaggio vincente del papà Obafemi nella competizione.

Kevin Martins è il terzo giocatore più giovane ad aver servito un assist con il Monza in Serie A (19 anni, 332 giorni), dopo Valentín Carboni (18 anni e 245 giorni) e Samuele Vignato (19a, 84g).

Hernani ha trasformato tutti e tre i rigori calciati in Serie A (nel marzo 2021 e lo scorso settembre prima di oggi).

Tre delle ultime quattro reti di Hernani in Serie A sono arrivate in casa su calcio di rigore.

Pablo Marí ha ricevuto il suo secondo cartellino rosso in 97 presenze in Serie A, il primo dal 19 marzo 2022, contro il Napoli con la maglia dell’Udinese.

Quello di Daniel Maldini dopo appena un minuto e 49 secondi è stato il legno più rapido colpito dall'inizio di una partita di questa Serie A.

Il Monza è la prima squadra che ha schierato nove titolari italiani in un incontro di questa Serie A.