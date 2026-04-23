Aureliano sul contatto tra Bonny-Nico Paz: "Non potevamo intervenire"

Aureliano ha poi approfondito il contatto tra Hien e Hojlund in Atalanta-Napoli del 22 febbraio che ha portato all'annullamento della seconda rete dei partenopei. L'arbitro ha spiegato che la valutazione ruota attorno all’interpretazione del contatto: se a commettere fallo è il difensore, il gol è regolare; se invece è l’attaccante, cambia tutto. In questo caso, l’arbitro in campo ha ritenuto falloso l’intervento e il Var ha analizzato le immagini disponibili per verificare eventuali errori evidenti. Secondo Aureliano, le riprese mostrano comunque una trattenuta e non esistono immagini in grado di scagionare con certezza Hojlund. Per questo motivo, non c’erano elementi sufficienti per ribaltare la decisione iniziale. Ha inoltre sottolineato come la percezione televisiva possa differire dalla valutazione arbitrale, che segue criteri più rigorosi e una lettura "giuridica" dell’episodio.