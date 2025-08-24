Logo SportMediaset
ATALANTA-PISA 1-1

Hien pasticcia, Scamacca segna ma non basta: esordio amaro per Juric

A Bergamo, Scamacca segna a inizio ripresa e pareggia l'autogol di Hien

24 Ago 2025 - 22:48
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Inizia con un pareggio il campionato di Atalanta e Pisa, che a Bergamo fanno 1-1. Sono i toscani a passare in vantaggio con l'autogol di Hien, che devia nella sua porta un cross di Angori al 26'. A inizio ripresa ci pensa Scamacca (50') su assist di Pasalic a rimettere tutto in equilibrio, poi i cambi (dentro, tra le fila di Juric, anche il nuovo acquisto Krstovic), ma il risultato non cambia: un punto a testa per la Dea e per Gilardino.

Juve, buona la prima: Yildiz inventa, David apre e Vlahovic chiude i conti

LA PARTITA

Buona la prima per il Pisa, Atalanta rinviata a giudizio dopo l'1-1 di Bergamo con cui si apre la Serie A 2025/2026 di Juric e Gilardino. I toscani partono bene con la prima conclusione di Angori alta, mentre la Dea risponde con Scalvini. Poi, al 26', l'azione che porta all'1-0: cross dalla destra di Touré che scappa via a Zalewski, tacco di Tramoni e controcross di Angori deviato involontariamente in porta da Hien, che fa autogol e certifica l'1-0 del Pisa. La neopromossa insiste e dopo un colpo di testa di Bellanova arriva l'incornata di Moreo su cui Carnesecchi è super nell'evitare il clamoroso 0-2, ma all'intervallo la formazione di Gilardino è avanti solo di un gol.

La ripresa, invece, si apre nel migliore dei modi per la Dea, perché dopo 5 minuti è già 1-1: Pasalic serve in area Scamacca, che controlla e con un preciso destro all'angolino supera Semper e pareggia tornando al gol dopo 455 giorni. Subito dopo, Gilardino inserisce Nzola, mentre allo scoccare dell'ora di gioco tocca ad Akisanmiro e all'ex Cuadrado. Al 70', Maldini ha la grande occasione per completare la rimonta, ma il suo destro a giro viene mandato in angolo da un super Semper. Dopo questo episodio, Zalewski conclude di sinistro mandando a lato, poi ecco il triplo cambio per Juric: dentro Ederson, Kamaldeen Sulemana e Krstovic, che prendono il posto di Pasalic, Maldini e Scamacca. Nel finale, però, nessuna delle due squadre trova il gol vittoria. Buon punto per Gilardino, Juric "rimandato" al primo esame.

LE PAGELLE
Semper 7 - Non può nulla sull'1-1, decisivo su Maldini nell'ultima parte di gara.

Touré 6,5 - Bravissimo nel duello con Zalewski, dai suoi piedi parte l'azione dell'1-0 dei toscani.

Hien 5 - Sfortunato ma non solo in occasione dell'autogol, poi migliora anche in conduzione palla.

Scamacca 7 - Torna al gol 455 giorni dopo, poi fa spazio a Krstovic: Juric dovrà pensare a un'eventuale convivenza davanti tra i due.

IL TABELLINO

ATALANTA-PISA 1-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 6 (43' st Kossonou sv), Hien 5, Djimsiti 6; Bellanova 5,5, De Roon 5,5, Pasalic 6,5 (26' st Ederson), Zalewski 5,5; De Ketelaere 5,5 (39' st Samardzic sv), Maldini 5,5 (26' st Sulemana 6); Scamacca 7 (27' st Krstovic 6).

A disp.: Rossi, Sportiello, Ahanor, Zappacosta, Bonfanti, Ederson, Brescianini, Bernasconi.

All.: Juric 5,5

Pisa (3-4-2-1): Semper 7; Denoon 6 (33' st Calabresi 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Touré 6,5, Aebischer 6, Marin 6 (33' st Piccinini 6), Angori 6,5; Tramoni 6,5 (16' st Cuadrado 6), Moreo 6,5 (16' st Akisanmiro 5,5); Meister 5,5 (9' st Nzola 5,5).

A disp.: Andrade, Scuffet, Mbambi, Leris, Hojholt, Maucci, Durmush, Buffon.

All.: Gilardino 6

Arbitro: Arena

Marcatori: 26' aut. Hien (P), 5' st Scamacca

Ammoniti: Maldini (A), Sulemana (A)

serie a
atalanta
pisa

