Hien pasticcia, Scamacca segna ma non basta: esordio amaro per Juric

Buona la prima per il Pisa, Atalanta rinviata a giudizio dopo l'1-1 di Bergamo con cui si apre la Serie A 2025/2026 di Juric e Gilardino. I toscani partono bene con la prima conclusione di Angori alta, mentre la Dea risponde con Scalvini. Poi, al 26', l'azione che porta all'1-0: cross dalla destra di Touré che scappa via a Zalewski, tacco di Tramoni e controcross di Angori deviato involontariamente in porta da Hien, che fa autogol e certifica l'1-0 del Pisa. La neopromossa insiste e dopo un colpo di testa di Bellanova arriva l'incornata di Moreo su cui Carnesecchi è super nell'evitare il clamoroso 0-2, ma all'intervallo la formazione di Gilardino è avanti solo di un gol.



La ripresa, invece, si apre nel migliore dei modi per la Dea, perché dopo 5 minuti è già 1-1: Pasalic serve in area Scamacca, che controlla e con un preciso destro all'angolino supera Semper e pareggia tornando al gol dopo 455 giorni. Subito dopo, Gilardino inserisce Nzola, mentre allo scoccare dell'ora di gioco tocca ad Akisanmiro e all'ex Cuadrado. Al 70', Maldini ha la grande occasione per completare la rimonta, ma il suo destro a giro viene mandato in angolo da un super Semper. Dopo questo episodio, Zalewski conclude di sinistro mandando a lato, poi ecco il triplo cambio per Juric: dentro Ederson, Kamaldeen Sulemana e Krstovic, che prendono il posto di Pasalic, Maldini e Scamacca. Nel finale, però, nessuna delle due squadre trova il gol vittoria. Buon punto per Gilardino, Juric "rimandato" al primo esame.



LE PAGELLE

Semper 7 - Non può nulla sull'1-1, decisivo su Maldini nell'ultima parte di gara.