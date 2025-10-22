Cesari: "Ritorno alla Prova Tv? Stanno certificando l'incapacità degli arbitri"

Lo abbiamo chiesto al nostro Graziano Cesari: "La Prova Tv doveva e dovrebbe essere ammessa solo per episodi accaduti lontani dall'arbitro e quindi non visti e giudicati in tempo reale dallo stesso. Adesso invece, visto che la questione nasce proprio all'indomani del caso-Gimenez, vogliono usarla anche per fatti giudicati in campo dall'arbitro e rivisti al monitor dai varisti. In pratica è una denuncia piena all'incapacità di chi è in campo e di chi è davanti al monitor che, evidentemente, credono che non siano in grado di capire il gioco. E' come dare degli incapaci ad arbitro, assistenti e a chi è al Var cui, per questo, è necessario aggiungere un ulteriore supporto".



Ma crede che ci arriveranno davvero?

"Ci arriveranno per forza, è inevitabile: hanno certificato tutti i limiti della categoria arbitrale".



Non si rischia di arrivare al varista che smentisce l'arbitro e viene poi a sua volta smentito dalla Prova Tv?

"Non solo a smentire ma a prevaricare, a sostituirsi totalmente all'altro quando non è necessario. E' come se ci fosse una competizione per far vedere chi conta di più...".



Il tutto mentre ancora non si è ancora trovata la quadra sui casi in cui il Var deve intervenire...

"E questo accade perché non è mai stato modificato il protocollo iniziale. Quando si aggiunge una casistica di situazioni, è inevitabile cambiare il protocollo, altrimenti tutto crolla. Ed è una decisione che andrebbe presa a livello mondiale. Non accade perché nelle competizioni più importanti, come la Champions, gli arbitri internazionali sono i più bravi e quindi gli assistenti si limitano a un compito di sussistenza. In Italia invece non è così: ogni domenica ciascuno prende una decisione contraria alle precedenti e sono gli stessi uomini che lo fanno...".



Però va detto che sui diversi falli la chiarezza è ancora pochina...

Si devono dettare comportamenti precisi. Sui falli di mano, ad esempio, bisognerebbe fischiare il rigore solo quando il braccio va verso il pallone, indicando intenzionalità. Altre cose devono essere semplicemente decise dall'arbitro: vede, se Marinelli avesse dato il rigore in campo, perché era nella situazione migliore per decidere, non avrei detto nulla. Ma se la decisione arriva dopo il richiamo Var...".