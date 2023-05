Arbitri Serie A 35a giornata: Doveri per Spezia-Milan, Marcenaro e Chiffi per Inter e Juventus

© Getty Images

Designati gli arbitri per la 35a giornata di Serie A, la quartultima del campionato con la lotta per il piazzamento in Champions e per la salvezza che entra nel vivo. L'Inter ospita il Sassuolo e sarà diretto da Marcenaro, mentre il Milan fa visita allo Spezia dove arbitrerà Doveri. Scelto Chiffi come fischietto di Juventus-Cremonese, mentre la Lazio di Sarri aprirà il turno venerdì sera contro il Lecce all'Olimpico con Maresca alla direzione di gara.