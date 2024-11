Serie A, gli arbitri della 13esima giornata: Milan-Juve a Chiffi, per Napoli-Roma c'è Massa

Sono state rese note le designazioni degli arbitri per la 13esima giornata di Serie A: il big match Milan-Juventus, in programma sabato alle 18 a San Siro, sarà diretto da Chiffi, con Mazzoleni al Var. Napoli-Roma, che andrà in scena 24 ore dopo al "Maradona", è stata invece affidata a Massa. Nessuna retrocessione in Serie B per Mariani, dopo le polemiche per il rigore concesso all'Inter in occasione della sfida col Napoli: il fischietto romano sarà il Var di Como-Fiorentina.