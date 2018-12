Arbitri: Juve-Roma a Massa

20/12/2018

Sarà Davide Massa, di Imperia, a dirigere il big match della 17.ima giornata di Serie A tra Juventus-Roma (VAR: Giacomelli, AVAR: Lo Cicero), in programma sabato prossimo alle 20:30. Milan-Fiorentina è stata affidata a Maurizio Mariani (Aprilia), mentre per Napoli-Spal è stato scelto Federico La Penna (Roma 1) e per Chievo-Inter Fabrizio Pasqua. Lazio-Cagliari sarà invece diretta da Gianluca Manganiello.