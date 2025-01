Anticipi e posticipi fino alla 26a giornata: Juventus-Inter domenica 16 alle 20,45

La Lega ha stabilito quando si giocheranno i due recuperi di Serie A: il 6 febbraio alle 20,45 Fiorentina-Inter e il 26 alle 18,30 Bologna-Milan (nel caso in cui i rossoneri non si qualificassero per gli ottavi di Champions, la partita si disputerà il giorno dopo alle 20,45). Queste, invece, le date e gli orari degli anticipi e posticipi della 24a, 25a e 26a giornata di Serie A: