Oltre 11mila spettatori, una cornice da record per la Serie D, hanno assistito all'atteso match tra Sambenedettese e Chieti valida per il girone F. Ad avere la meglio, col punteggio di 2-0, sono stati i marchigiani: decisive le reti di Eusepi e Kerjota. I rossoblù, primi in classifica, sono sempre più vicini alla promozione quando mancano sei giornate alla fine del campionato.