Serie C, Virtus Entella promossa in Serie B: sorpassato al 90' il Piacenza

04/05/2019

Grande festa a Chiavari, la Virtus Entella è stata promossa in Serie B approfittando - solo all'ultimo minuto - del crollo del Piacenza a Siena (0-2) per operare il sorpasso in vetta alla classifica del girone A di Serie C. Decisiva la vittoria 1-0 in casa contro la Carrarese nell'ultima giornata con la rete all'89' di Matteo Mancosu . Niente da fare invece per il Piacenza , avanti di due punti in classifica alla vigilia, sconfitto in Toscana.

Un'ultima giornata da film per il girone A della Serie C, un campione di incassi in Liguria e un terribile horror dalle parti di Piacenza. Nell'ultimo turno c'è stato il sorpasso dell'Entella sul Piacenza che non è riuscito a mantenere i due punti di vantaggio in classifica andando a perdere 2-0 sul campo del Siena. Due reti incassate in nove minuti dai toscani prima da Cianci al 56' e poi da Gliozzi al 65' che hanno dato la carica decisiva all'Entella per trovare la vittoria più importante della stagione.



L'assedio dei liguri è durato praticamente per tutto il secondo tempo con diverse occasioni gettate al vento e un gol annullato per fuorigioco, poi all'ultimo minuto regolamentare è arrivato l'episodio chiave che ha dato il via alla festa: l'ex Bologna e Montreal Impact Matteo Mancosu, scattando sul filo della linea difensiva della Carrarese, ha dribblato con freddezza il portiere e insaccato la rete che riporta in Serie B l'Entella dopo un anno di purgatorio dentro e fuori dal campo (con tutte le vicende del mancato ripescaggio di inizio stagione), raggiungendo tra le promosse Juve Stabia e Pordenone. Per il Piacenza, invece, restano da affrontare i playoff.