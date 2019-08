Hanno superato quota 92mila, e i numeri sono ancora in crescita, gli abbonamenti alle squadre che partecipano alla serie C. Lo rende noto la Lega Pro, ricordando che molte società continueranno nei prossimi giorni la campagna abbonamenti e sono molte quelle che inseguono i record della propria storia, dall'Albinoleffe a Fermo, da Alessandria a Gubbio, da Terni a Bisceglie, da Pontedera a Olbia. Soddisfatto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "Ci ho sempre creduto e questo risultato è meraviglioso. E' la fantastica risposta dei territori e dell'identità della nostra Lega. Non fermiamoci, andiamo avanti tutti insieme".