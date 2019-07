Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso della Società A.S. Bisceglie, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina delibera di "accogliere la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020" proposta dalla società pugliese. La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. Per quanto riguarda il ricorso dell'Audace Cerignola, vista la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, la FIGC delibera "di respingere la domanda di integrazione dell'organico al Campionato di Serie C 2019/2020" proposta dal sodalizio pugliese.