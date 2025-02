Serie C, questore emette due Daspo per ultras Trento

Il questore di Trento ha emesso due Daspo nei confronti di altrettanti tifosi di 20 e 36 del Trento, appartenenti al gruppo ultras 'Nuova guardia', per aver acceso un fumogeno al termine dell'incontro Trento-Virtus Verona. I fatti, secondo le ricostruzioni della Digos, sono avvenuti il 29 ottobre scorso all'esterno dello stadio Briamasco. "Ai due è stato applicato, rispettivamente, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per anni 3 e per anni 5, nei confronti del 36enne recidivo in materia di manifestazioni sportive, con obbligo in quest'ultimo caso di presentazione per un anno all'ufficio di polizia territorialmente competente", informa la questura.