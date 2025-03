Grazie alla vittoria per 2-0 sul Gubbio, la Virtus Entella ha blindato il primo posto nel girone B della Serie C. Grazie al contemporaneo pari della Ternana, fermata in casa dal Perugia nel derby (0-0), i liguri allungano in vetta a +4 sulla truppa di Abate. Da segnalare il ko del Pescara con il Sestri Levante: gli abruzzesi hanno perso per 3-1.