Serie C: il Pescara sfida la Torres. Baldini: "Serve andare forte, out Tonin"

Dopo la sosta riprende il cammino del Pescara che sarà di scena domani a Sassari sul campo della Torres, quarta forza del torneo. Per i biancazzurri, primi in condominio con Ternana e Virtus Entella, quella nell'isola è una gara che nasconde insidie e che sarà, allo stesso tempo, indicativa per un Pescara in frenata negli ultimi due mesi di torneo, nonostante la prima piazza. Il tecnico Silvio Baldini pensa positivo: "Come sempre le sensazioni sono positive, i ragazzi fanno cose con applicazione e abnegazione. Domani vedremo come sarà, ma sono fiducioso. In questa ripresa si sono comportati come speravo. Nessuno è rientrato con mezzo chilo in più e anche questo è sintomo di maturità. Hanno fatto dei test e sono andati molto forte rispetto alla gara con la Ternana. Tonin non partirà con noi causa febbre. Moruzzi ha recuperato". Sulla flessione avuta dalla squadra e sul mercato ha aggiunto: "Quando eravamo primi mantenevano una media altissima. Se fossimo a bravi a capire cosa sia accaduto non starei qui a fare la conferenza. Mercato? Il direttore Foggia mi è entrato nel cuore. Bene. Farà di tutto per migliorare la squadra. Quanto sarà importante il mese di gennaio? Bisogna sempre andare forte, se vogliamo andare in B dobbiamo affrontare tutti gli esami senza paura". Questa la formazione che scenderà in campo a Sassari: Plizzari, Pierozzi, Crialese, Brosco Pellacani; Squizzato, Dagasso, De Marco; Merola, Vergani, Cangiano.