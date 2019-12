Serie C, il Monza denuncia lo scommettitore che aveva minacciato un giocatore

SERIE C

Il Monza ha denunciato uno scommettitore seriale che aveva minacciato un giocatore della squadra brianzola prima del match di Serie C contro la Juventus Under 23: "Avvisa la difesa che la partita va persa. Se per puro caso non andasse così, puoi considerarti un morto che cammina". L'accusa nei confronti dello scommettitore (ai quali vengono contestate minacce analoghe nei confronti di giocatori di Pro Vercelli e Viterbese) è di tentata estorsione pluriaggravata.

Il Monza ha subito proceduto a sporgere denuncia presso i carabinieri di Alessandria (la partita si era giocata al Moccagatta, la squadra di Berlusconi e Galliani si era imposta per 4-1) così il calciatore è stato messo sotto tutela e, attraverso accertamenti tecnologici, i carabinieri sono risaliti ai contatti dello scommettitore, che reperiva i numeri dei calciatori attraverso i loro profili social.

"Se ti rifiuti di giocare oppure non gli fai fare i gol subito…. puoi considerare la fine per te… sarai scannato mentre cammini per strada… sappiamo tutto su di te" o "Sappiamo il tuo indirizzo e tutto, ci sono albanesi e calabresi. Puoi anche andare a denunciare, sarai scannato" il tenore delle minacce inviate dallo scommettitore, 25enne originario di Palagonia (Catania).