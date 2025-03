Vittoria preziosa per il Milan Futuro di Massimo Oddo. I rossoneri, impegnati nel girone B di Serie C, sono tornati al successo contro il Campobasso: 3-2 il punteggio finale grazie al gol in pieno recupero di Camporese. I molisani erano riusciti a pareggiare il match dopo il doppio vantaggio milanista targato Camarda e Alesi. Adesso il Milan è terz'ultimo, in corsa per disputare i play-out.