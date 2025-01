Non riesce a vincere il Milan Futuro, fermato quest'oggi in casa dal Rimini. Solo 0-0 per i ragazzi di Bonera, adesso a punti di distanza dalla salvezza diretta. Si ferma ancora il Pescara che non vince dal 30 novembre: pareggio (0-0) in casa del Perugia e vetta sempre più lontana con l'Entella che può vantare dieci lunghezze di vantaggio sugli abruzzesi.