Serie C: fissata l'asta per la Ternana, il prezzo base è di 260 mila euro

È stata fissata l'asta per la vendita "dell'intero ramo sportivo della Ternana calcio in liquidazione giudiziale". Il termine di presentazione delle offerte - si legge nell'atto - è fissato per le 12 di martedì 12 maggio. Il prezzo base è di 260 mila euro con offerta minima di 195 mila euro (75% del prezzo base)". La vendita senza incanto si terrà mercoledì 13 maggio, dalle ore 9 alle 15 "con la modalità telematica asincrona tramite la piattaforma www.astetelematiche.it". Il ramo sportivo è composto da "diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, struttura e organizzazione settore giovanile, immobilizzazioni materiali e immateriali, marchio registrato". Se tutto dovesse andare a buon fine, "il trasferimento della titolarità della Ternana calcio avverrà il 25 maggio mediante rogito" presso uno studio notarile di Terni.