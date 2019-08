Dopo gli oltre 320mila spettatori sugli spalti per i playoff di Serie C, anche gli abbonamenti per il prossimo campionato di terza serie che prende il via il 25 agosto sono tutti in crescita. "A otto giorni dalla partenza del nuovo campionato - dichiara Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro - abbiamo tracciato i primi dati. Su un campione di dieci club come Bari, Catania, Catanzaro, Cesena, Padova, Reggiana, Reggina, Robur Siena, Ternana, Vicenza, il numero degli abbonati, secondo i primi dati parziali, supera già quota 50mila. La Lega Pro in sinergia con i club è impegnata in progetti ed iniziative per i tifosi e per riportare le famiglie negli stadi e a poco più di una settimana dall'inizio di una nuova stagione; questi primi numeri sono destinati a crescere a dimostrazione che la C registra un interesse che aumenta", ha concluso Ghirelli.