Serie C, finale playoff: il Lecco torna in B dopo 50 anni, Foggia battuto 3-1 al ritorno

SERIE C

I lombardi salgono di categoria con il punteggio complessivo di 5-2, i pugliesi restano in C

© italyphotopress Il Lecco torna in Serie B dopo 50 anni. I lombardi vincono 3-1 in casa contro il Foggia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C e, anche in virtù del risultato della gara d’andata, salgono di categoria. Bjarkason illude i rossoneri in avvio (4’), poi la doppietta di Lepore (34’, 87’) intervallata dal gol di Lakti (77’). La squadra di Luciano Foschi sale dunque nella serie cadetta con il risultato complessivo di 5-2.

Il Lecco batte il Foggia 3-1 anche nella finale di ritorno dei playoff di Serie C e si guadagna una clamorosa promozione in Serie B dopo 50 anni. Pronti via e i rossoneri rimettono subito in discussione il risultato: al 4’ Bjarkason controlla in area di rigore dopo un lancio lungo, vince un rimpallo e con il destro sigla la rete dell’1-0, che ristabilisce l’equilibrio nel discorso qualificazione. Passano pochi minuti e la squadra ospite è di nuovo pericolosa, con il diagonale potente a incrociare di Schenetti, messo in corner da Melgrati. La squadra di Delio Rossi continua a spingere, ma poco dopo la mezz’ora il Lecco trova l’1-1. Fallo sulla linea dell’area di rigore dei calabresi, che da punizione dal limite viene trasformato in penalty dopo il controllo del Var. Dal dischetto Lepore al 34’ non sbaglia, con Dalmasso che intuisce ma non riesce a neutralizzare. Si rientra negli spogliatoi con ancora tutto aperto, sul punteggio di 1-1 (3-2 totale). Nel secondo tempo la gara rimane in pieno equilibrio. Al 53’ Buso va vicino al 2-1 lombardo, e con il passare dei minuti le energie dei pugliesi si esauriscono. Al 77’ arriva il gol partita (e qualificazione), con il tap-in in girata del subentrato Lakti. Nel finale il Foggia prova disperatamente a riaprire i conti, ma incassa anche il 3-1, con l’azione personale di Lepore, che all’87’ segna la sua doppietta e chiude definitivamente la contesa. Vince il Lecco 3-1 e torna in Serie B dopo 50 anni, con il punteggio complessivo di 5-2. Il Foggia di Delio Rossi (espulso nel finale) rimane in Serie C.

