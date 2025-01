Serie C: -2 punti penalizzazione, Ternana ricorre al Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Ternana contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), nonché, ove occorra, contro la Corte Federale di Appello presso la Figc, il Tribunale Federale presso la FIGC e la Procura Federale presso la Figc, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il Coni, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della Figc. 71/Cfa/2024-2025 del 20 dicembre 2024, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della Figc 92/Tfnsd/2024-2025 (anche essa oggetto della presente impugnazione) del 6 novembre 2024, con la quale è stata disposta, a carico della Ternana, la sanzione di 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva; nonché di ogni atto presupposto e conseguente, ad essi connessi, ivi compreso l'atto di deferimento della Procura Federale del 7 ottobre 2024.