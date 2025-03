Serie B, secondo giallo revocato con VAR in Mantova-Sud Tirol: cos'è successo

Episodio clamoroso nel corso di Mantova-Sud Tirol: l'arbitro, Ferrieri Caputi, aveva sventolato il secondo cartellino giallo e il conseguente rosso in faccia a Frederic Veseli, difensore del Sudtirol, per un fallo su Mancuso al limite dell’area. La decisione era stata resa se non fosse che la direttrice di gara è stata richiamata al monitor da Guida per valutare l’entità dell’intervento. Caputi è dunque tornata sui suoi passi, cancellando fallo e cartellini. Il problema è che il portocollo VAR non prevede che l'arbitro venga richiamato al monitor per valutare un secondo giallo. Resta dunque da capire cosa sia successo nel colloquio tra arbitro e Var. Un'ipotesi è che Ferrieri Caputi possa essere stata richiamata per valutare un fallo da rosso diretto, salvo poi non optare per l'espulsione di Veseli.