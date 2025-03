Serie B, Pisa-Mantova non si gioca per allerta rossa maltempo

"L'allerta rossa per rischio idraulico persisterà fino al pomeriggio inoltrato, per cui oggi la partita Pisa-Mantova non si gioca. Stiamo lavorando insieme alla Lega B e ai club per disputarla domani alle ore 15". Lo ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti, incontrando i giornalisti. "L'ondata di piena dell'Arno - ha spiegato - sta transitando molto lentamente e siamo ancora sopra il secondo livello di guardia a circa 4,8 metri e finché il livello del fiume non scende ulteriormente almeno sotto ai 4,5 metri il grado di allerta non può essere declassato".